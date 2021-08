Coronakrise Handwerk: Steuererhöhungen wären Gift für wirtschaftliche Entwicklung

Das Handwerk hat vehement vor Steuererhöhungen nach der Bundestagswahl gewarnt. „Das wäre Gift für die wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe gerade in der Nach-Corona-Aufbauphase“, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir müssen die Betriebe entlasten und nicht belasten.“ Das gelte in der Steuerpolitik, bei den Sozialabgaben und der Bürokratie.