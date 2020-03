Coronakrise in den USA Trumps Kehrtwende? Neuer Ton aus dem Weißen Haus

Zwei Dinge dürften zu Trumps Umdenken beigetragen haben: die neuesten Prognosen seiner Gesundheitsexperten zu den Opferzahlen und Bilder aus dem Elmhurst-Krankenhaus in Queens, wo Trump aufgewachsen war. „Ich habe mir das die letzte Woche über im Fernsehen angeschaut“, sagte Trump über die Lage in der Klinik, wo es besonders viele Corona-Tote gibt. „Leichensäcke überall, in den Fluren. Ich habe gesehen, wie sie LKWs mit Anhängern, Kühlwagen herbeigeschafft haben, weil sie die Leichen nicht mehr unterbringen können, es sind so viele davon.“