Coronakrise Lockdown im chinesischen Xi'an fordert seinen Tribut

In einem häufig geteilten Video ist zu sehen, wie Aufseher einen Mann angreifen, der versucht hatte, Mitgliedern der eigenen Familie Dampfbrötchen zu bringen. In einer Stellungnahme der Polizei von Xi'an, die ebenfalls über Weibo veröffentlicht wurde, hieß es später, die Aufseher hätten sich bei dem Mann entschuldigt und müssten jeder eine Geldstrafe von 200 Yuan (28 Euro) zahlen.



In einem Online-Tagebuch auf der in China beliebten Plattform Weixin schreibt eine Autorin aus Xi'an, nach einer anfänglichen Welle von Hamsterkäufen und dem Schließen von Märkten hätten die Bewohner der Stadt schnell anfangen, im Internet nach Möglichkeiten zum Kauf von Nahrung zu suchen. „In dieser Zeit des materiellen Überflusses, in der jeder abzunehmen versucht, ist es plötzlich zu einer Herausforderung geworden, genug zu essen zu finden“, schreibt der Urheber des Accounts unter dem Namen Jiang Xue.