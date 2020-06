Coronakrise Polen hält Präsidentenwahl nun am 28. Juni ab

Am Dienstag verabschiedete das Parlament eine Neufassung des Wahlrechts. Sie sieht vor, dass die Wähler sowohl in Wahllokalen als auch per Brief abstimmen können. Um die Wahl zu gewinnen, muss ein Kandidat beim ersten Wahlgang am 28. Juni mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen. Erhält keiner ausreichend Stimmen, kommt es am 12. Juli zu einer Stichwahl.