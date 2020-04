Coronakrise: USA wollen Konjunkturprogramm um 250 Milliarden Dollar aufstocken

In der Coronakrise sollen weitere Milliarden Dollar an kleine US-Unternehmen fließen. Ein staatliches Hilfsprogramm solle um zusätzlich 250 Milliarden Dollar aufgestockt werden, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag. Ziel sei, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter durch die Coronavirus-Pandemie hindurch beschäftigen könnten.