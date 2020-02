Coronavirus Das Virus der Kontrollokratie

In seinem 2016 erschienenen Buch „The Perfect Dictatorship: China in the 21st Century“ („Die perfekte Diktatur: China im 21. Jahrhundert“) bezeichnet der norwegische Politologe Stein Ringen das heutige China als „Kontrollokratie“. Sein Herrschaftssystem wurde in ein neues Regime überführt, das radikal härter und ideologischer ist als das vorherige. Derzeit trägt Chinas „Kontrollokratie“ die Hauptverantwortung für die Coronavirus-Epidemie, die über das Land und die Welt hinwegfegt.