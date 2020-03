Coronavirus: Giuseppe Conte erklärt Italien zur Sperrzone

Deshalb hatte Premier Conte in der Nacht zum Sonntag Restriktionen für die Lombardei und 14 Provinzen erlassen, darunter Venedig, Padua, Parma und Modena. In der Zeit zwischen Ankündigung und Umsetzung des Dekrets war es in der Nacht in Mailand zu einem Run auf Züge in den Süden gekommen. Damit war die Eindämmung des Virus im Norden nicht mehr gegeben.