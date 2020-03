Coronavirus in den USA Das monumentale Scheitern der Trump-Regierung

Nach einem Monat käme dann ein Schuldenschnitt: Alle Kredite, die während der Schließung aufgenommen wurden, würden vom Staat übernommen, um die Unternehmen vor dem Bankrott zu retten. Die erheblich höheren Staatsschulden würden dann eine hochgradig progressive Besteuerung von Einkommen und Vermögen rechtfertigen, um die Investoren davon zu überzeugen, dass die öffentlichen Finanzen langfristig solide sind. So könnte auch ein Teil der unverdienten Gewinne jener abgeschöpft werden, die vom Lockdown profitiert haben.



Leider werden die USA nicht tun, was sie eigentlich tun sollten. Dem Land mangelt es massiv an Tests und anderen wichtigen Ressourcen, und die Trump-Regierung hat keinerlei Anstalten gemacht, dies zu ändern. Hier in Berkeley bitten die Krankenhäuser um Spenden, weil ihnen die Schutzmasken ausgehen. Ihre Nöte sind symptomatisch für einen grundlegenden Missstand, der die aktuelle Gesundheitskrise unweigerlich noch verstärkt hat.



Der Autor dieses Gastbeitrag ist J. Bradford DeLong, ehemaliger Staatssekretär im US-Finanzministerium. DeLong ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of California in Berkeley und Forschungsmitarbeiter bei der nationalen Behörde für Wirtschaftsforschung.



