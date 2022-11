Coronavirus Neue Corona-Fälle in Peking - „Gesellschaft herunterfahren”

19. November 2022 | Quelle: dpa

China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie. Bild: Bild: dpa

Wegen eines Anstiegs der Corona-Infektionen in Peking ist die Bevölkerung in weiten Teilen der chinesischen Hauptstadt aufgefordert worden, am Wochenende zu Hause zu bleiben. Viele Restaurants und Geschäfte blieben am Samstag geschlossen. Am Vortag waren wieder rund 500 neue Infektionen unter den 21 Millionen Bewohnern festgestellt worden. Landesweit waren es mehr als 24.000.