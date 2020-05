Coronavirus Niederlande lockern ab Juli Maßnahmen für die Tourismusbranche

Zwei Monate nach dem „intelligenten Lockdown“ lockern die Niederlande die Corona-Maßnahmen. Ab der nächsten Woche dürfen Friseure, Kosmetiksalons und Massagepraxen wieder öffnen. Es folgen Restaurants, Cafés und Theater am 1. Juni. Sie dürfen dann zunächst je 30 Gäste empfangen. Das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Mittwochabend in Den Haag an. Rutte rief aber dazu auf, weiterhin vorsichtig zu sein. „Wir können die Niederlande nur wieder öffnen, wenn sich jeder klug verhält.“