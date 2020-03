Coronavirus Niedrige Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in Frankreich

Bei den vom Coronavirus überschatteten Kommunalwahlen zeichnet sich ein Rekordtief bei der Wahlbeteiligung ab. Nach Schätzungen des Instituts Ipsos-Steria sind mehr als die Hälfte Bürgerinnen und Bürger nicht zur Wahl gegangen - so viele wie noch nie zu vor bei der Wahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dass trotz der Ausbreitung des Coronavirus am Sonntag knapp 48 Millionen Menschen zum Gang in die Wahllokale aufgerufen wurden, war zuvor auf massive Kritik gestoßen. Seit Sonntag steht das öffentliche Leben in Frankreich weitgehend still - Läden, Restaurants und Bars sind geschlossen.