Coronavirus Ob wir es wollen oder nicht, die nächste Katastrophe ist nur eine Frage der Zeit

Die Coronapandemie ist das beste Bespiel dafür. Anstatt sich im Voraus eine faire und globale Antwort zu einigen, mussten die Verantwortlichen sich zusammenreißen, um sicherzustellen, dass die Länder mit Entwicklungs- und Schwellenländer Zugang zu Impfstoffen erhalten konnten. Trotz der immensen Herausforderungen war die Covid-19 Vaccine Global Access Facility (Covax) bemerkenswert erfolgreich. Bislang hat Covax mehr als 1,75 Milliarden Impfstoffdosen an 146 Länder geliefert. Davon gingen 1,5 Milliarden an 92 einkommensschwache Länder. Bis Januar 2022 hat Covax dazu beigetragen, dass die Länder mit niedrigem Einkommen eine durchschnittliche Impfrate von 20 Prozent erreicht haben. Das reicht aus, um die am meisten gefährdeten Gruppen zu schützen.