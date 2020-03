Coronavirus: Trump erklärt nationalen Notstand

Auch dankte der Präsident Vertretern mehrerer großer Unternehmen für ihre Unterstützung. Er kündigte an, die Apothekenketten Walgreens und CVS sowie die Einzelhandelsriesen Walmart und Target würden in absehbarer Zeit Drive-Thru-Coronatests anbieten. Auch arbeite Google an einer Website, auf der Amerikaner durch einen Fragebogen feststellen könnten, ob sie einen medizinischen Test benötigen. Diese sei „sehr schnell“ einsatzbereit, so der Präsident. Google wiederum dämpfte die Erwartungen. Man befinde sich noch in einem „sehr frühen Stadium“, so der Konzern auf Twitter.