Coronavirus Wissenschaftlerin hält Testpflicht für chinesische Reisende nicht für notwendig

Die jüngsten chinesischen Infektionszahlen erinnern an die Anfänge der Pandemie: Steigende Zahlen in China, ruhigere Situation in Europa. Rund um den Globus verschärfen Staaten wie Südkorea, Australien und die USA die Einreise-Regeln für chinesische Passagiere. Auch EU-Staaten wie Italien, Spanien und Frankreich schließen sich an. So soll es an französischen Flughäfen gar stichprobenartige PCR-Tests bei Passagieren geben, um mögliche neue Coronavirus-Varianten feststellen zu können. Französische Staatsbürger sollten außerdem von nicht unbedingt notwendigen Reisen nach China absehen.