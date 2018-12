 Cover: „Time“-Magazin macht Jamal Khashoggi zur „Person des Jahres“

Reesa führt eine Nachrichtenplattform im Internet und wurde für ihre Arbeit ausgezeichnet. Sie übt immer wieder Kritik am philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte. Zuletzt wurde sie wegen Steuerhinterziehung verklagt, eine Anschuldigung, die sie als politisch motiviert bezeichnet. Wa Lone und Kyaw Soe Oo sitzen in Myanmar in Haft, seit sie über ein Massaker an Angehörigen der Minderheit der Rohingya berichteten.