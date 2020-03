Covid-19 Das japanische Coronarätsel

Daher erklärte Regierungschef Shinzo Abe vor einer Woche, die Experten hielten es nicht für erforderlich, den nationalen Notstand auszurufen. Seitdem kehren die Japaner in kleinen Schritten zum normalen Alltag zurück. Die Nachhilfeschulen gehen wieder in Betrieb, die Kinder sitzen dabei auf Abstand in gelüfteten Räumen. Einige Freizeitparks öffnen, aber nur die Außenanlagen, und am Eingang wird die Körpertemperatur gemessen. Fiebrige müssen draußen bleiben. Unter den Kirschbäumen packen kleine Gruppen ihre Essensboxen und Bierdosen aus und genießen die Blütenpracht mit Masken vor Mund und Nase. Die Pendlerzüge fahren mit häufiger Lüftung oder geöffneten Fenstern.