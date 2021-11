Covid-Medikament Chinas Suche nach der Anti-Corona-Pille

Durch die weltweit rasante Verbreitung der neuen Virus-Variante Omikron und auch der weiterhin dominierenden Delta-Variante fühlt sich die Volksrepublik in ihrer strikten Null-Covid-Strategie bekräftigt. Tatsächlich ist es der Pekinger Führung durch strenge Maßnahmen gelungen, das Virus weitestgehend auszutrocknen. Als wirksam bei der Verhinderung neuer Varianten hat sich vor allem die mehrwöchige Hotelquarantäne erwiesen, die jeder, der nach China will, über sich ergehen lassen muss. Dank schneller lokaler Lockdowns und Massentests lag selbst in der jüngsten Corona-Welle, die seit Oktober zu Infektionen in mehr als 20 Provinzen geführt hat, die Zahl der neuen Fälle pro Tag im Schnitt bei nicht mehr als 50. Eine Inzidenz von 0,004 also.