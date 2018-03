„Cumhuriyet“-Chefredakteur: Türkische Journalisten aus dem Gefängnis entlassen

IstanbulZwei führende Journalisten der regierungskritischen türkischen Zeitung „Cumhuriyet“ sind nach mehr als 400 Tagen in Untersuchungshaft überraschend freigelassen worden. Chefredakteur Murat Sabuncu und der Investigativjournalist Ahmet Sik konnten nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss in der Nacht zum Samstag das Gefängnis in Silivri bei Istanbuk verlassen, wie „Cumhuriyet“ berichtete. Sik übte kurz darauf scharfe Kritik an der Regierung in Ankara. „Ich garantiere, dass dieses Mafia-Sultanat enden wird“, sagte er in einem Video, das „Cumhuriyet“ ins Netz stellte.