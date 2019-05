Cyberangriffe EU reagiert mit neuer Sanktionsregelung auf russische Cyberangriffe

17. Mai 2019 , aktualisiert 17. Mai 2019, 13:24 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die EU will Cyberbedrohungen in Zukunft stärker ahnden: Eine neue Regelung sieht das Sperren von Vermögen sowie Einreiseverbote in die EU vor.