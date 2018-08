Cyberattacke: FBI ermittelt wegen erneutem Hackerangriff bei Vorwahlen

Nach Ansicht des Rechtsteams von Sonderermittler Mueller führten die Lügen dazu, dass das FBI die Chance verpasste, einen Professor zu befragen, mit dem Papadopoulos während des Wahlkampfes in Kontakt stand. Dieser hatte ihm gesagt, die Russen hätten schädliche Informationen über Trumps Gegnerin im Rennen um die Präsidentschaft, Hillary Clinton. Der besagte Professor habe im Februar 2017 die USA verlassen und sei seither nicht zurückgekehrt, gab das FBI in den Unterlagen an.