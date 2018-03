Cyberattacken auf US-Infrastruktur: Trumps scheinheiliges Getöse gegen russische Hacker

Allerdings ist es mit der Entschlossenheit nicht ganz so weit her, wenn es um konkrete Maßnahmen geht. Der Bericht von Trumps Wirtschaftsrat enthielt kaum Empfehlungen zur Verbesserung der Cybersicherheit. Er stellte lediglich fest, dass die Situation durch eine „unzureichende Datenlage“ sowie „Unterinvestition“ in Abwehrsysteme durch den privaten Sektor beeinträchtigt werde. Und in seinem kürzlich vorgelegten Infrastrukturplan ermutigte Trump die Bundesstaaten, in „neue und sich entwickelnde Technologien“ zu investieren.