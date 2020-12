Cyberattacken: Aufarbeitung von Hackerangriff in USA könnte Monate dauern

Was den Cyberangriff so außergewöhnlich macht, ist sein Ausmaß: 18.000 Organisationen, Behörden und Institutionen wurden von März bis Juni mit einer Schadsoftware infiziert. Aktiviert wurde sie – soweit bisher bekannt ist – nur in einem kleinen Teil davon, um so Hackern den Zugang zu bereiten. Doch viele dieser Ziele waren laut FireEye „hochkarätig“.