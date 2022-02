Cybersicherheit: FBI-Chef: USA sind durch China massiv bedroht

Der FBI-Direktor Christopher Wray sieht die USA durch die Regierung Chinas stärker bedroht denn je. Peking stehle amerikanische Ideen und Innovationen und sei für großangelegte Hacking-Aktionen verantwortlich, erklärte Wray in einer Rede in der Präsidentenbibliothek von Ronald Reagan im kalifornischen Simi Valley. Die Bedrohung durch China sei „dreister“ und schädlicher als jemals zuvor. Wrays Äußerungen kamen wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking.