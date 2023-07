Sullivan betonte, dass die Hacker den Zugang über Clouddienste von Microsoft erhalten hätten. „Wir haben den Angriff entdeckt, ihn schnell abgeschaltet und nun Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass es sich nicht um eine ständige Sicherheitslücke handelt.” Er sagte generell über Hackerangriffe: „Das geht schon lange so, über mehrere Regierungen hinweg sind wir mit solchen Dingen konfrontiert.” Die US-Regierung habe in all diesen Fällen Schritte unternommen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, und werde das auch hier versuchen, so Sullivan. Der Vorfall werde weiter untersucht. Berichten zufolge war das E-Mailkonto von US-Handelsministerin Gina Raimondo von dem Angriff betroffen.