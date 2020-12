Cybersicherheit: Hackerangriff auf US-Regierungsnetzwerk hat „erhebliche“ Auswirkungen

Der jüngste Hackerangriff in den USA hat nach Regierungsangaben eine „erhebliche und dauerhafte“ Auswirkungen auf die Netzwerke der Behörden. „Dies ist eine sich entwickelnde Situation, und während wir weiter daran arbeiten, das volle Ausmaß dieser Cyberattacke zu verstehen, wissen wir, dass dieser Angriff die Netzwerke innerhalb der Regierung getroffen hat“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des FBI, der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) und des Büros des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes (ODNI) am Mittwoch.