Dänischer Wahlkrimi Frederiksen kündigt Regierungsrücktritt an

02. November 2022 | Quelle: dpa

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vor ihrer Stimmabgabe in Vaerloese. Bild: Bild: dpa

Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat nach der Parlamentswahl in Dänemark angekündigt, noch am Mittwoch den Rücktritt ihrer Regierung bei Königin Margrethe II. einzureichen. Das sagte die 44-Jährige am frühen Morgen vor Parteianhängern in Kopenhagen, obwohl das Mitte-links-Bündnis um ihre Sozialdemokraten bei der Wahl in letzter Minute doch noch eine höchstwahrscheinliche Mehrheit erhalten hatte.