Auch andere Zentralbanken drohen angesichts von Rezessionsängsten und krisenbedingt steigender Staatsschulden in den guten alten Taubenmodus zurückzukehren und die Geldpolitik expansiver zu gestalten. Das ist keine gute Nachricht angesichts einer ausufernden Inflation, die in Deutschland den höchsten Stand seit 70 Jahren erreicht hat. In der Euro-Zone hat die Teuerungsrate erstmals die Zehnprozentmarke erreicht. In Großbritannien sind die Preise auf Jahressicht zuletzt um 9,9 Prozent gestiegen, in den USA um 8,3 Prozent.