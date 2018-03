Als wir das erste Mal auftraten, haben wir die 7. Sinfonie gespielt. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich habe ad hoc entschieden. Ich habe geschaut, welche Instrumente besetzt waren. Wir hatten keine Posaunen, keine Tuben – also spielten wir Beethovens Siebte. Nicht weil sie heiter wäre oder weil Wagner sie als „Apotheose des Tanzes“ bezeichnet hat. Das spielte keine Rolle. Ich habe die Siebte einfach als ein wunderbares Stück ausgewählt. Sie dürfen nicht vergessen: Da saßen junge Menschen. Mehr als die Hälfte von ihnen hatte noch nie in einem Orchester gespielt. Und die kleinere Hälfte hatte noch nie ein Orchester live gehört in ihren Dörfern in Nordisrael oder Palästina.