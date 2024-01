Darüber solltet ihr mal schreiben Zahlt Deutschland wirklich hunderte Millionen für Fahrradwege in Peru?

Dieses Versprechen wurde nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt auf eine harte Probe gestellt. Nach der Einigung der Ampelpartner muss das BMZ eine Kürzung von 400 Millionen Euro hinnehmen. Das ist so viel wie in keinem anderen Ressort. Mit 11,5 Milliarden Euro hat das für Entwicklungszusammenarbeit zuständige Haus damit einen Anteil von 2,58 Prozent am Gesamthaushalt. Zum Vergleich: Das Landwirtschaftsministerium kommt mit 6,8 Milliarden Euro auf 1,53 Prozent. Das größte Stück vom Kuchen ist aber nach wie vor der Etat des Ministeriums für Soziales und Arbeit mit 38,52 Prozent. Von den 171,6 Milliarden Euro fließen nach Angaben des Bundes fast drei Viertel als Zuschüsse an die Rentner im Land, nur ein Viertel sind Sozialleistungen.



