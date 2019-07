Das ausufernde Müllproblem der Welt: „Kümmern Sie sich selbst um Ihren Müll“

Nachdem Südostasien den Müll nicht mehr annehmen will, werden sich die Unternehmen woanders umsehen, sagte Wong bei Impetus Conceptus. „Ich denke, Afrika wird als nächstes drankommen.“



Aber die sozialen Medien haben sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den reichen Ländern, die den Müll exportieren, die Öffentlichkeit für die Problematik sensibilisiert. Dadurch wird es zunehmend schwieriger, unerwünschte Abfälle zu exportieren.



„Jeder kann seine Meinung zum Müll äußern“, sagte Indoramas Lohia. „Dann fangen die Länder an, dies ernster zu nehmen.“ Die langfristige Botschaft für die Länder ist klar: „Kümmern Sie sich selbst um Ihren Müll!“