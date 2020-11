„Das wird eine lange Nachspielzeit“ So reagieren Wirtschaft und Politik in Deutschland auf die US-Wahl

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sagte, an den Finanzmärkten werde man wohl heute ohne große Orientierung in den Handel starten und sich zunächst an den guten Vorgaben der Vortage orientieren. „Kommt es aber zu einer längeren Hängepartie oder einem knappen Sieg von Joe Biden mit Anfechtungsklagen der Republikaner wird man darüber wenig erfreut sein. Die gute Stimmung kann also auch jederzeit kippen.“



Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnte dagegen vor „Panik“ im Falle einer Wiederwahl Trumps. „Wir haben vier Jahre durchgestanden. Wir werden weitere vier Jahre durchstehen“, sagte er im ZDF. Wirtschaftsminister Altmaier wies darauf hin, dass auch unter einem Präsident Joe Biden viele Probleme wie die Sorge vor amerikanischem Protektionismus blieben.