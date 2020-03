„Das wird zu einer Delle führen“ Chinas Wirtschaft „nach“ Corona

China steht nun im ersten Quartal das erste Negativ-Wachstum seit 1976 bevor. Eine schnelle Rückkehr zur Normalität wird danach nicht folgen, glauben Wuttke und andere Beobachter.



Während in Europa und den USA die Ausbreitung gerade erst begonnen hat, scheint China das Virus zwar tatsächlich vorerst unter Kontrolle gebracht zu haben. Die Pekinger Gesundheitskommission meldet seit Tagen nur noch sehr wenige neue Infektionen und teilte mit, dass der Höhepunkt überschritte sei. Die größte Sorge macht sich das Land nun wegen so genannter „importierter Fälle“, also Menschen, die das Virus bei ihrer Einreise zurück nach China einschleppen könnten.



Aus der besonders betroffenen Provinz Hubei, wo das Virus im Dezember in der Millionenmetropole Wuhan erstmals ausgebrochen war, wurde dagegen am Dienstag nur noch eine einzige neue Erkrankung gemeldet. In vielen Städten kehrt das Leben zurück auf die Straße. Der Autoverkehr nimmt spürbar zu und Menschen beginnen wieder mit der Arbeit. Für Unternehmen bleibt die Lage aber schwierig.