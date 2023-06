Dies entspreche einem Anstieg um 97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchsten Zahl seit 1994, dem Jahr des Genozids in Ruanda. Die Zahl der aktiven Konflikte in aller Welt bleibe auf einem historisch hohen Niveau. Ihre Ergebnisse wollen die Forscher in der Juli-Ausgabe der Fachzeitschrift „Journal of Peace Research” veröffentlichen.