Datenverkehr: Nach harter diplomatischer Arbeit: G7 einigen sich auf Regeln für Digitalhandel

Die sieben größten westlichen Industriestaaten (G7) haben sich auf gemeinsame Regeln für den Digitalhandel geeinigt. Es sei ein Durchbruch erzielt worden, der Geschäfte im Volumen von Hunderten Milliarden Pfund liberalisieren könne, erklärte die britische G7-Präsidentschaft am Freitag im Anschluss an ein Handelsminister-Treffen in London.