Day Zero Angriff auf Microsoft: USA und EU machen China für Cyberattacken verantwortlich

Was das konkret bedeutet wurde in einem Dokument der NSA und dem FBI zusammengefasst, welches der WirtschaftsWoche vorliegt. Demnach würden die von China staatlich geförderten Cyber-Akteure aggressiv auf das Personal und die Organisationen der USA und ihrer Verbündeten in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Militär, Bildung und kritische Infrastrukturen abzielen. Im Fokus der Angreifer: Der Diebstahl sensibler Daten, kritische und neu entstehende Schlüsseltechnologien, geistiges Eigentum sowie personenbezogene Daten.