Deal mit Japan: Trump widerspricht sich selbst – die mögliche Kehrtwende in der Handelspolitik

TokioUS-Präsident Donald Trump ist schon in vielen Bereichen politisch Zickzack gefahren. Nun bereitet er offenbar ernsthaft eine weitere Wende seiner Handelspolitik vor, die er bereits beim Weltwirtschaftsforums in Davos angedeutet hatte. In einem Treffen mit Parlamentariern und Gouverneuren der Bundesstaaten wies er seine Chefunterhändler in Handelsfragen an, den Wiedereintritt in just jene Freihandelszone zu prüfen, aus der er gleich nach Amtsantritt ausgestiegen war: das transpazifische Partnerschaftsabkommen TPP.