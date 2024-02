Debatte um EU-Ukrainehilfen Berlin drängt. Rom zögert. Paris kontert. Und Kiew wartet immer noch.

Zwei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine sieht der bisher viel gescholtene Scholz offenbar den Moment gekommen, den Getriebenen und Kritisierten hinter sich zu lassen – und seinerseits zum Treiber und Kritiker zu werden. „Tun wir genug, um Putin zu signalisieren: We are in for the long haul? Tun wir genug, wo wir alle doch genau wissen, was ein russischer Sieg in der Ukraine bedeuten würde?“, fragte der Kanzler in seiner Rede, um die die Antwort gleich selbst zu liefern: Nein. „Wir Europäer müssen uns sehr viel stärker um unsere eigene Sicherheit kümmern, jetzt und in Zukunft.“