Debatte zum Höhe der Abgaben Finnland mit erstem Kompromissvorschlag für neuen EU-Haushaltsrahmen

Im Streit um den künftigen EU-Haushaltsrahmen hat die finnische EU-Ratspräsidentschaft einen ersten Kompromissvorschlag vorgelegt. Von 2021 bis 2027 sollten die Staaten demnach 1,07 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zum Gemeinschaftshaushalt beitragen, hieß es in einem Papier, das an die EU-Staaten gesendet wurde, und das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Finnland hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne.