Defizitregeln: Wirtschaftsweiser rät Von der Leyen zu flexiblem Umgang mit EU-Defizitregel

Europa habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn man in einer Krise spare und kürze. „Was an Austerität gelaufen ist in Europa, hat extreme Verwüstungen in den betroffenen Ländern angerichtet.“ Er sehe aber einen Lernprozess. Unter Juncker sei die EU-Kommission von dem harten Austeritätskurs abgekommen und habe die Regeln etwas weicher interpretiert.