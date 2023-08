Deflationsgefahr „Alarmzeichen für Peking“: So besorgt blicken andere Länder auf Chinas Preisverfall

Die britische Financial Times berichtet, dass die Deflation eines der deutlichsten Anzeichen für die Herausforderungen, denen sich die politischen Entscheidungsträger gegenübersehen, während sie versuchen, den Konsum wiederzubeleben. „Die chinesische Wirtschaft ist jetzt ernsthaft gefährdet, in eine deflationäre Episode zu rutschen, die einen selbstverstärkenden Abwärtstrend in Wachstum und Vertrauen des Privatsektors auslösen könnte“, zitiert die FT Eswar Prasad, ein China-Finanzexperte an der Cornell University. Er betonte, dass die Regierung schnell und entschlossen handeln müsse, um ein Wachstum zu gewährleisten und die Deflation zu begrenzen, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten. Die FT schreibt weiter, chinesische Entscheidungsträger hätten seit der Wiedereröffnung versucht, Vertrauen in die Wirtschaft zu zeigen, indem sie einige Zinssätze gesenkt und steuerliche Anreize für Unternehmen geboten hätten. Sie seien jedoch vor großen Konjunkturmaßnahmen zurückgeschreckt.