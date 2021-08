Delta-Anteil & Corona-Inzidenz Was Urlauber in Portugal beachten müssen

Seit Anfang Juli hat sich die Corona-Lage in Portugal zunehmend verschlechtert. Zwar sinkt die 7-Tage-Inzidenz wieder leicht, bleibt aber stetig auf einem hohen Niveau. Dies liegt auch an der Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, die für einen großen Teil der Neuinfektionen in Portugal verantwortlich ist. Bis vor wenigen Wochen galt in Hochrisikoregionen noch eine Ausgangssperre. Mit dem 1. August wurde die Ausgangssperre allerdings wieder aufgehoben. Worauf Urlauber auf der Iberischen Halbinsel, Madeira und den Azoren nun achten müssen.