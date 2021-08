Delta-Variante des Coronavirus Darauf müssen Urlauber in der Türkei jetzt achten

In der Türkei liegt die Zahl der Neuinfektionen momentan bei 24.832. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten sieben Tage sind es 22.498 Neuinfektionen täglich. Dies ist der höchste Wert seit Mai, dennoch ist in der Türkei wenig von Coronamaßnahmen und Beschränkungen zu sehen. Diese wurden bereits Anfang Juli von der türkischen Regierung aufgehoben. Doch seitdem steigen die Fallzahlen kontinuierlich an. So warnt der wissenschaftliche Beirat der Regierung vor einer Verschärfung der Lage im Herbst. Auch die Türkische Ärztevereinigung (TTB) kritisiert die türkische Regierung für die jüngsten Entscheidungen in der Coronapandemie. Es werden wieder strengere Maßnahmen, unter anderem entweder zwei Impfungen von Reisenden oder eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende gefordert.