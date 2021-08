Delta-Variante des Coronavirus Das müssen Urlauber in Frankreich jetzt beachten

Einige Teile Frankreichs gelten nach wie vor als Hochrisikogebiet. Rückkehrer aus diesen Gebieten, die nach Deutschland einreisen wollen, müssen sich vor der Rückreise über die digitale Einreiseanmeldung der Bundesregierung registrieren. Zusätzlich muss der Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis vorgewiesen werden. Sollten Reiserückkehrer aus einem Hochrisikogebiet in Frankreich einreisen, müssen sie sich zudem in eine zehntägige Quarantäne begeben. Die Quarantäne kann allerdings beendet werden, sobald der Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung im Einreiseportal hochgeladen wurde. Wenn die Nachweise schon vor der Ankunft in Deutschland online übermittelt wurden, muss die Quarantäne erst gar nicht angetreten werden. Sollten Reiserückkehrer aus Hochrisikogebieten in Frankreich nicht über einen Nachweis über eine Impfung oder Genesung verfügen, so kann die Isolation durch ein negatives Testergebnis verkürzt werden. Dabei ist zu beachten, dass dieser Test erst fünf Tage nach der Einreise in Deutschland durchgeführt werden kann. Somit müssen Personen, die noch nicht vollständig geimpft oder genesen sind mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben. Sobald die negativen Testergebnisse übermittelt wurden, kann die Quarantäne dann wieder aufgehoben werden.



