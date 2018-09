Demission dementiert: Gerüchte über Rücktritt von US-Vize-Justizminister Rosenstein bewegen die Märkte

Trump reagierte in einer Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung eines republikanischen Parteifreundes im Bundesstaat Missouri auf die Berichte und spielte dabei auch auf seine seit längerem anhaltenden Streitigkeiten mit führenden Vertretern des Justizministeriums an. „Schau dir nur an, was in unserem Justizministerium enthüllt wird“, sagte er. „Wir haben großartige Leute im Justizministerium. ... Aber du hast ein paar wirklich schlechte. Du hast gesehen, was beim FBI passiert ist. Sie sind alle weg“, sagte er. „Aber es gibt einen anhaltenden Gestank und das werden wir auch los.“