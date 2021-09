Demo für inhaftierte Angreifer: US-Nationalgarde wegen Kapitol-Demonstration in Bereitschaft versetzt

Kurz vor geplanten Demonstrationen für festgenommene Beteiligte am Sturm auf das Kapitol hat das US-Verteidigungsministerium die Nationalgarde in Bereitschaft versetzt. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin ordnete am Freitag an, dass 100 Nationalgardisten zur Unterstützung der Polizei beim Schutz des Sitzes des Kongresses bereitstehen sollten. Die Kapitol-Polizei hatte das Verteidigungsministerium um die Hilfe gebeten.