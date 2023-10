Demografie: Xi fordert von Chinas Frauen „neuen Trend zur Familie“

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat angesichts fallender Geburtenraten die Frauen in der Volksrepublik dazu aufgerufen, einen „neuen Trend zur Familie“ zu etablieren. Es sei notwendig, „aktiv eine neue Kultur der Ehe und des Kinderkriegens zu kultivieren und junge Menschen bei Ehe, Geburt und Familie stärker zu führen“, sagte er am Montag in einem von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichten Kommentar.