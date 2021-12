Demokratie-Gipfel: Biden will Stärkung unabhängiger Medien thematisieren

Der Gipfel fällt in eine Zeit, in der Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin drängt, von einem massiven Truppenaufbau an der ukrainischen Grenze zurückzutreten, der zu wachsenden Sorgen in der Ukraine, Washington und europäischen Hauptstädten über einen möglichen russischen Truppeneinmarsch in dem Nachbarland geführt hat. Biden sagte am Mittwoch, er habe Putin vor „gravierenden Konsequenzen“ für den Fall eines russischen Einmarsches gewarnt.