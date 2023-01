Demokratie Hohe Beteiligung bei Präsidenten-Stichwahl in Tschechien

28. Januar 2023 | Quelle: dpa

Menschen gehen an einem Wahlplakat für den Präsidentschaftskandidaten Andrej Babis vorbei, das auf einer Straße in Prag aufgestellt ist. Bild: Bild: dpa

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. In der entscheidenden Runde, die heute endet, gehen nach bisherigen Erkenntnissen mehr Menschen zur Wahl als im ersten Durchgang vor zwei Wochen oder in der Stichwahl vor fünf Jahren, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Die Entscheidung fällt zwischen dem früheren Nato-General Petr Pavel und dem ehemaligen Ministerpräsidenten Andrej Babis.