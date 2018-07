Demokratie: Maas warnt Türkei vor Ausnahmezustand durch die Hintertür

BerlinBundesaußenminister Heiko Maas hat das Ende des Ausnahmezustands in der Türkei zwar als „wichtiges Signal“ gewürdigt, gleichzeitig aber vor einer Verlängerung durch die Hintertür gewarnt. „Die neue Verfassung gibt der türkischen Regierung erhebliche Vollmachten“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Entscheidend ist jetzt, dass sie von diesen Befugnissen in verantwortungsvoller Weise Gebrauch macht.“