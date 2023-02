Demonstration: Iran räumt Festnahme von „Zehntausenden“ Menschen nach Protesten ein

Der Iran wurde nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini am 16. September nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei von Protesten erschüttert. Die Demonstrationen entwickelten sich seitdem zu einer der größten Herausforderungen für die iranische Theokratie. Für öffentliche Wut sorgten auch der Einbruch der iranischen Währung, des Rials, gegenüber dem Dollar, und die Lieferung iranischer Drohnen an Russland für dessen Angriffskrieg in der Ukraine.